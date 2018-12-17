Зонд «Паркер» прислал завораживающий снимок Солнца

Солнечный зонд «Паркер» совершил свой первый облет вокруг Солнца и прислал уникальный снимок — пространство внутри солнечной атмосферы.

Напомним, что миссия зонда началась 12 августа, в 10:30 по московскому времени с космодрома на мысе Канаверал. Всего у зонда запланировано 24 облета Солнца за семь лет. Также аппарат облетит Венеру еще шесть раз — это поможет сузить орбиту «Паркера», чтобы он смог со временем приближаться к звезде.



В начале ноября зонд успешно преодолел первое сближение с Солнцем. Аппарат оказался на расстоянии 15 миллионов километров от звезды.

Недавно «Паркер» пролетел через солнечную корону и сделал невероятный снимок при помощи прибора WISPR на расстоянии чуть больше 27 миллионов километров от светила.

На фотографии видны два джета солнечного материала, известные как корональные стримеры — вытянутые яркие шлемообразные структуры с открытой вершиной, которые часто формируются над пятнами и областями повышенной активности в атмосфере Солнца.

Также на фото можно заметить Юпитер, который выглядит как яркое пятно вдалеке.

Несмотря на то что «Паркер» находится в космосе всего четыре месяца, он уже дал ученым много полезной информации. Два месяца назад зонд максимально приблизился к Солнцу, побив все рекорды.

Раньше этот рекорд принадлежал зонду «Гелиос-2», который установил его в апреле 1976 года. Кроме того, «Паркер» побил еще один рекорд, развив максимальную скорость относительно Солнца — выше 246 960 километров в час.



Сейчас зонд будет заниматься изучением солнечных электромагнитных полей, ионов и энергетических частиц, что поможет узнать больше фактов о нашем светиле.