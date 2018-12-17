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В Денисовой пещере найден древний «карандаш»

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  • 13 декабря 2018, 17:57
  • Эрика Ефремова, журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»

© pixabay.com

Специалисты из Института археологии и этнографии СО РАН во время исследования в Денисовой пещере обнаружили древний «карандаш» — кусок гематита, которым рисовали на стенах неандертальцы и денисовцы.

Напомним, что гематит — это одна из главнейших железных руд. Ее залежи были недалеко от Денисовой пещеры, которая находится на Алтае.

Пещера была домом и сакральным местом для неандертальцев, денисовцев и современных людей. Это подтверждают останки, найденные в пещере.

Археологи также раскапывали в пещере орудия труда, украшения и части одежды. Недавно археологам посчастливилось найти «карандаш» возрастом 45−50 тысяч лет. Пока неизвестно, как именно древние люди пользовались куском гематита, так как в Денисовой пещере нет наскальных рисунков.

На территории России известны только две пещеры на Южном Урале — Капова (Шульган-Таш) и Игнатьевская, где обнаружена живописная деятельность первобытного человека.

Поскольку видно, что кусок был обработан, мы его можем воспринимать как артефакт. Конкретного его применения мы не знаем, но, предположительно, он использовался в каких-то художественных целях, — пояснили ученые.

Новый артефакт заставил ученых задуматься о возможных ненайденных рисунках в пещере или других местах, где древние люди могли пользоваться гематитом.

Ученые добавили, что это первая подобная находка в Денисовой пещере. Если древние люди не использовали кусок для рисования, то археологам еще предстоит открыть новое приспособление красителя в верхнем палеолите.

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