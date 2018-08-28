Люди смешно воссоздали свои детские фотографии

Детство — пора веселья, лёгкости и беззаботности. Эти счастливые дни мы вернуть не в силах, но можно попробовать пережить некоторые моменты заново. Например, пересматривая старые фотографии или воссоздавая их. Именно этим и занимаются некоторые люди — воссоздают свои забавные детские снимки, и потом дарят их родителям и выкладывают результаты в интернет. И смотреть на это ностальгическое путешествие очень весело. Нашли для вас самые смешные и трогательные детские фотографии, которые люди повторили во взрослом возрасте, и мы обещаем, что они заставят вас улыбнуться!

А вы бы поучаствовали в таком проекте? Или может вы уже воссоздавали свои детские фотографии?



Ранее «Ридус» рассказывал, как уличный фотограф разыскал героев своих снимков спустя 30 лет, чтобы узнать, как сложилась их жизнь.

А один украинец 10 лет фотографировал лавочку в своём дворе и снял множество удивительных историй.

Также мы писали о выросших детях, которые решили воссоздать свои детские фотографии в подарок родителям, — получилось мило и трогательно.