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Главу чеховского отдела полиции задержали по подозрению в мошенничестве

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© pixabay.com

Столичные оперативники задержали начальника районного отдела полиции города Чехов, подозреваемого в покушении на мошенничество в особо крупном размере. Операция произошла около одного из ресторанов вблизи станции метро «Красные ворота», где предполагаемый злоумышленник встречался с предпринимателем, сообщившим о преступлении сотрудника правоохранительных органов.

Как уточнила представитель главного столичного управления МВД Татьяна Петрова, с 2014 по 2016 год задержанный вместе со своим сообщником обещали за материальное вознаграждение повлиять на решения должностных лиц, касающиеся получения страховых выплат.

Общая сумма ущерба, нанесенного деятельностью предполагаемых преступников, оценивается в 6 миллионов рублей.

В настоящий момент по данному факту назначено проведение служебной проверки, по результатам которой сотрудник будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и привлечен к ответственности в соответствии с законодательством, — цитирует Татьяну Петрову kp.ru.
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