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Премьер-министр Украины уйдет в отставку

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© wikimedia.org / Вадим Чуприна

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман объявил о намерении покинуть свой пост. По словам политика, сложить полномочия он планирует уже в ближайшую среду, 22 мая.

Я принял решение в среду подать в отставку после заседания правительства, — заявил Гройсман во время проходившего в понедельник брифинга.

Премьер уточнил, что принял такое решение после слов вступившего в полномочия президента Владимира Зеленского, заявившего о необходимости роспуска действующего правительства.

Напомним, несколькими часами ранее в здании Верховной рады Зеленский принял присягу на верность народу Украины, сразу же объявив о досрочном прекращении полномочий парламента и потребовав отставки кабинета министров.

Кроме того, новоявленный глава государства попросил не вешать его портреты в кабинетах, заявив, что «президент — не идол и не икона».

Уходящий в отставку Владимир Гройсман возглавил правительство Украины в апреле 2016 года. До этого он на протяжении двух лет (с 2014 по 2016 год) занимал пост председателя парламента.

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