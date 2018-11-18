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Тест: Какое вы магическое существо?

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  • 20 мая 2019, 18:21
  • Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»

Сказки и легенды народов мира подарили людям веру в чудеса и магических существ. Эльфы, русалки, ведьмы, оборотни, драконы, волшебники и чудовища — кто из этих сказочных созданий существовал в реальности доподлинно неизвестно. Но вы можете узнать, каким магическим существом могли бы быть вы! Просто ответьте на несколько вопросов максимально честно. Удачи!

Вы согласны с таким результатом? Напишите нам в комментариях, а тестом обязательно поделитесь с друзьями!

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