Кот на Железном троне стал королём Мяу-царства
- 20 мая 2019, 18:42
- Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»
На портале Reddit стало вирусным фото большого рыжего кота, который величаво восседает на Железном троне, созданном по мотивам культового сериала «Игра престолов». Пост быстро поднялся в топ, собрав свыше 96 тысяч апвотов и тысячи комментариев, в которых пользователи восхваляют котов и утверждают, что именно они должны править миром.
Я сделал Железный трон из картона для своего 17-летнего Короля Артура
Юзеры страшно обрадовались такому величественному креслу для кота столь почтенного возраста и вдоволь повеселились в комментариях, придумывая всё новые эпитеты пушистому королю.
Владыка Семи Киттидомов!
Повелитель Царства пушистых.
Разрушитель поводков.
Король сандалий.
Властелин лотка.
И Первый Хвостатый!
Мать котят.
Валар Мяургулис.
Валар Догэрис *все собаки должны умереть
Мурррр его именем!
Повелитель царства Мяу!
Ваше пушистейство.
Приветствуем Великого Мяу!
Да здравствуйте настоящий Король!
Также комментаторы отметили, что кот прекрасно выглядит в свои годы. И хозяева ответили.
Это удивительно, потому что он выглядит фантастически в 17 лет!
Спасибо! Мой муж воспитывал его с 10 лет, и я люблю это кота до мурашек, даже когда он сбивает все с кофейного столика в 3 часа ночи.
Ранее «Ридус» писал про слепого кота, который так похож на Короля Ночи из «Игры престолов», что немедленно очаровал соцсети.
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