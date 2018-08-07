Взрыв на подмосковной АЗС унес жизни трех человек
- 20 мая 2019, 17:02
- Всеволод Наумов, журналист «Ридуса»
Три человека погибли в результате взрыва паров бензина, случившегося на одной из АЗС в подмосковном Серпухове. Как сообщили в пресс-службе столичного управления МЧС, инцидент произошел в момент, когда на территории автозаправки проводились сварочные работы.
При проведении сварочных работ произошел хлопок паров в пустой емкости из-под топлива объемом 25 кубометров. Предварительно, в результате погибли трое человек и четверо пострадали, — уточнили в ведомстве.
Как рассказал представитель пресс-службы, возгорания после взрыва не последовало.
Сейчас на месте трагедии работают представители экстренных служб и полиция. Подробности произошедшего выясняются, передает ТАСС.
Летом 2017 года похожий инцидент произошел в Тарумовском районе Республики Дагестан. Тогда при проведении ремонтных работ с баком вдвое большего объема прогремел взрыв, унесший жизни двух человек.
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