найти ×
   
  • USD -0.14
    64.49
  • EUR -0.28
    71.96
СохранитьСохранено0
×

00114

Взрыв на подмосковной АЗС унес жизни трех человек

Small 25de0a1fdb

© vk.com

Три человека погибли в результате взрыва паров бензина, случившегося на одной из АЗС в подмосковном Серпухове. Как сообщили в пресс-службе столичного управления МЧС, инцидент произошел в момент, когда на территории автозаправки проводились сварочные работы.

При проведении сварочных работ произошел хлопок паров в пустой емкости из-под топлива объемом 25 кубометров. Предварительно, в результате погибли трое человек и четверо пострадали, — уточнили в ведомстве.

Как рассказал представитель пресс-службы, возгорания после взрыва не последовало.

Сейчас на месте трагедии работают представители экстренных служб и полиция. Подробности произошедшего выясняются, передает ТАСС.

Летом 2017 года похожий инцидент произошел в Тарумовском районе Республики Дагестан. Тогда при проведении ремонтных работ с баком вдвое большего объема прогремел взрыв, унесший жизни двух человек.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Культура
История автора прижизненных портретов палачей революции и их жертв
113118311читать позжечитаю позже
Музыка
Каковы новейшие веяния в белорусском рэпе
202629читать позжечитаю позже

главное


Животные
Нарисованные пандой картины стоят около 50 тысяч евро

Вырученные деньги пойдут на финансирование иллюстрированной книги о пандах венского зоопарка.

7123545читать позжечитаю позже

Общество
Юмор
10 обманчивых фотографий, которые немного обескуражат вас07 августа 2018

Не верьте глазам своим.

23095939читать позжечитаю позже