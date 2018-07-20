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10+ любопытных идей для тех, кто хочет татуировку на пальцах

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  • 20 мая 2019, 17:24
  • Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»

У человеческих пальцев есть множество предназначений — от завязывания шнурков и набора тысячи сообщений на телефоне до ковыряния в носу и указывания на свои любимые пончики в кафе. Некоторые люди, желая привлечь ещё больше внимания к рукам, делают на пальцах татуировки — от простых минималистичных рисунков до ярких орнаментов, изображений животных и смысловых знаков. Собрали для вас несколько интересных идей для тату на пальцах, которые заставят вас по-новому взглянуть на эту часть тела.

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Ранее «Ридус» рассказывал о творчестве художницы, создавшей татуировки, которые светятся на коже. Выглядит это как настоящая магия.

Также мы публиковали классные идеи парных татуировок для тех, кто влюблён, подборку 3D-тату, которые вызывают мурашки, и примеры фантастических татуировок, которые дополняют реальность.

Если же вы сделали неудачный рисунок на коже, не отчаивайтесь! Посмотрите, как даже самые неудачные татуировки талантливые мастера превращают в шедевры.

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