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Полиция проверяет телецентр «Останкино» в связи с угрозой взрыва

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© instagram.com

Столичная полиция проверяет здание телецентра «Останкино» после поступления анонимного сообщения об угрозе взрыва. Такие данные в понедельник днем приводит ТАСС со ссылкой на собственный источник в правоохранительных структурах.

В оперативные службы поступило анонимное сообщение об угрозе взрыва в здании телецентра по адресу: улица Академика Королева, 12. Сейчас здание осматривают кинологи на наличие взрывных устройств и подозрительных предметов, — рассказал собеседник агентства.

Сообщение об угрозе взрыва в «Останкино» — уже не первый анонимный сигнал о минировании общественных зданий в Москве, поступивший в течение сегодняшнего дня. Ранее кинологи проверили две столичные школы, а также два колледжа полиции, однако все сигналы оказались ложными.

Напомним, накануне неизвестные сообщили об угрозе взрыва на Киевском, Ярославском, Курском и Ленинградском вокзалах Москвы.

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