Каких диснеевских принцесс могли бы сыграть знаменитые актрисы

Диснеевские принцессы постоянно примеряют на себя разные образы — то щеголяют в откровенных бикини, то становятся яростными воительницами, а то и вовсе красуются на обложках журнала Playboy. В этот раз российская художница Елена Моргун пофантазировала на тему, а что если бы сказочных красавиц сыграли знаменитые актрисы и певицы. Получилось очень ярко и красиво. Результаты девушка опубликовала на своей станице в Instagram, где её работами любуются уже почти 30 тысяч человек.

1. Марго Робби — Эльза, «Холодное сердце»

2. Лили Коллинз — Белоснежка

3. Эмма Стоун — Мерида

4. Люси Лью — Мулан

5. Блейк Лайвли — Аврора

6. Наоми Скотт — Жасмин

7. Эмилия Кларк — Белль

8. Софи Тёрнер — Ариэль

9. Билли Айлиш — Кида Гакаш

10. Селена Гомес — Моана

11. Кара Делевинь — Анна, «Холодное сердце»

12. Камила Кабельо — Жасмин

13. Ли-Энн Пиннок — Покахонтас

14. Эмбер Хёрд — Алиса в Стране чудес

15. Ариана Гранде — Ваниллопа фон Кекс

16. Рэйчел Макадамс — Золушка

17. Рианна — Тиана

18. Меган Фокс — Мегара

19. Мила Кунис — Эсмеральда

20. Аманда Сейфрид — Рапунцель

Бонус: Аладдин

Какая из принцесс вам больше всего понравилась?