Оптическая иллюзия с исчезнувшими ногами отца обескуражила интернет

В соцсетях обсуждают фотографию семью, на которой у отца двоих детей загадочно исчезли ноги. Автор так и назвал свой пост на Reddit: «Семейное селфи. У меня нет ног». На снимке видно женщину, мальчика, девочку и бородатого мужчину в клетчатой рубашке, который как будто парит над землёй. Кадр обескуражил интернет-пользователей, которые даже заподозрили фотошоп. Однако весь секрет кроется в странной позе и оптической иллюзии.

Что происходит на этом фото?!

Мой мозг взрывается! Но у вас очень красивая семья.

Я понял, вами выстрелили из пушки! Пушка позади, а вы летите в сторону камеры с суровым выражением лица.

Это два разных снимка. На одном твои жена и сын, а другая — с тобой и твоей дочерью — наложена в фотошопе. Это видно по перспективе фотографии. Но у тебя отличная семья в любом случае.

И пока юзеры строили самые невероятные предположения, сам автор попытался объяснить, как так получилось.

Жена присела рядом с сыном на одно колено. Я неуклюже приседаю, прогнувшись в спине и подняв задницу в воздух. Я наклонился, как тренер, готовый кричать на ребёнка, или как ещё можно охарактеризовать эту позицию.

А следом в комментарии пришли герои, которые всегда всё всем объясняют, и схематично показали, как было сделано это странное фото.

Он наклонился вперёд, опёрся руками об колени, а его ноги закрыли дети.

У чувака просто длинные ноги, которые он широко расставил!

«Спасибо вам за объяснение, теперь я могу спать спокойно!» — написал один из комментаторов.

В Сети очень любят обсуждать оптические иллюзии. Так, «Ридус» публиковал фотографию, на которой как будто бы изображена сосулька, замёрзшая в кране с водой. Однако так кажется до тех пор, пока не включить видео.

Ещё мы рассказывали, как интернет-сообществу вскружила головы оптическая иллюзия с индейкой, после которой всё начинает вертеться.

Также мы писали о земле, которая вдруг научилась дышать и так взбудоражила соцсети, что заставила задуматься о магии и чертовщине.

А ещё один интернет-пользователь озадачил всех, опубликовав фотографию обычной улицы, которая выглядит как склейка из двух снимков. Однако автор утверждает, что это один кадр, просто немного необычный.

Также мы писали, как в Сети активно обсуждали фотографию, на которой изображена то ли шея, то ли талия.