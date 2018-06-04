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Как образовались Бермудские острова

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  • 20 мая 2019, 14:24
  • Эрика Ефремова, журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»

Международная группа ученых, в которую также вошел сотрудник ГЕОХИ РАН Александр Соболев, опубликовала новое исследование, в котором рассказала, как образовались Бермудские острова.

Возможно, именно их происхождение влияет на то, что в этой местности часто случаются различные катастрофы.

Ученым давно было известно, что Бермудские острова образовались благодаря активности крайне необычных вулканов, и в новом исследовании специалисты смогли проанализировать этот механизм.

Напомним, что обычно вулканы образуются либо в местах расхождения тектонических плит, либо там, где одна плита погружается под другую. Также вулканы могут появляться из-за вертикальных потоков магмы, которые поднимаются из глубин мантии и постепенно расплавляют литосферную плиту над ней.

Предполагалось, что древние вулканы, которые когда-то и подняли Бермудские острова из-под воды, действовали под действием мантийных плюмов.

Плюм — это горячий мантийный поток, двигающийся от основания мантии у ядра Земли независимо от конвективных течений в мантии.

В рамках нового исследования ученые решили провести дополнительные анализы 800-метрового керна, полученного на Бермудах еще в 1972 году. Необычный минеральный состав, а также содержание изотопов свинца и некоторых других тяжелых элементов позволили ученым выдвинуть новую схему образования этого архипелага.

Весь Атлантический океан появился около 175 миллионов лет назад в результате раскола суперконтинента Пангеи, который прежде объединял практически всю земную сушу. Плиты, образующие сегодня Африку, Европу и обе Америки, разошлись, и между ними появился океан, — напомнили авторы работы.

Обломки плит погрузились под мантию, но спустя несколько десятков миллионов лет некоторые куски поднялись выше.

Такой процесс и мог создать не только Бермуды с их необычной геологией, но и некоторые другие вулканические острова в океанах Земли, предполагает международная группа исследователей.

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