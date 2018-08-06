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В Швеции показали беспилотный грузовик будущего T-pod

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  • 20 мая 2019, 12:56
  • Эрика Ефремова, журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»

Представители шведской компании Einride рассказали, что их первый беспилотный электрический грузовик T-pod вышел на дороги. Грузовик почти три года проходил тестирования и готовился к запуску, сейчас он полностью усовершенствован и готов к работе, заверили в компании.

Инженеры также внедрили в грузовик «умную» систему Einride, которая должна сделать грузоперевозки экологически чистыми, безопасными, экономически эффективными и бесперебойными.

Недавно в Сети появилось видео, в котором инженеры подробно рассказали о всех преимуществах своего грузовика.

Грузовик работает от батареи и не имеет кабины для водителя, так как оснащен четвертым уровнем автономности. Для самостоятельной поездки машине необходимы камеры, радары, лидары, а также вычислительная платформа, созданная на основе искусственного интеллекта.

Но T-pod не полностью автономный, и при необходимости им может управлять оператор. Во время тестирований выяснилось, что запаса хода от одной зарядки батарей T-pod хватает примерно на 200 километров пути при полной загрузке.

Максимальная скорость электрического самоуправляемого грузовика составляет 85 километров в час.

Это вполне достаточно для машины, которая постоянно будет ездить загруженная товаром, — пояснили в компании.

Испытания грузовика начались в прошлом году, разработчики проверили грузовик на закрытых трассах. Неделю назад компания получила разрешение на тестирование T-pod на общественной дороге.

Грузовик передвигался между складом компании DB Schenker и одним из ее же терминалов в промышленной зоне, где обычно скорость движения ниже, чем в остальных частях города. Покинув склад компании и добравшись до терминала, грузовик проехал через автоматические ворота, добрался до точки назначения, развернулся на площадке и поехал обратно к складу.

Разработчики считают, что они создали грузовик, не только удобный с точки зрения управления, но и безопасный для экологии, так как T-pod сократит выбросы углекислого газа в атмосферу.

Пока что компания запустила в ход только одну машину, но в скором времени в Einride планируют начать коммерческую разработку грузовиков для крупных транспортных компаний.

Сейчас грузовик будет ездить по привычному для него маршруту — между складом и терминалом. Разрешение на эксплуатацию выдано вплоть до 31 декабря 2020 года.

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