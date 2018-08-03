Трамп пригрозил «покончить» с Ираном

Президент США Дональд Трамп потребовал от Ирана навсегда отказаться от угроз Соединенным Штатам, пригрозив в противном случае «покончить» с этой страной.

«Если Иран хочет войны, то это будет официальный конец Ирана. Впредь никогда не угрожайте Соединенным Штатам», — написал Трамп в своем Твиттере.



Напомним, текущее обострение американо-иранских отношений связано с разногласиями по поводу выполнения Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД), который был подписан в 2015 году. Сделка предусматривала ограничение ядерных разработок Тегерана в обмен на отмену санкций Совбеза ООН, США и Евросоюза. 8 мая 2018 года Дональд Трамп сообщил о выходе США из ядерной сделки с Тегераном, а в ноябре прошлого года вновь вступили в силу санкции США против нефтяного сектора Ирана.



Утром 8 мая 2019 года стало известно, что президент Ирана Хасан Роухани направил странам-членам СВПД — Великобритании, Франции, Китаю, России и Германии — письма о том, что Тегеран приостанавливает выполнение своей части обязательств в связи с недружественными действиями Вашингтона. В этом письме Роухани подчеркнул, что «Иран не выходит СВПД», и добавил, что в течение 60 дней другие участники сделки могут провести переговоры.

На следующий день Пентагон перебросил к границам Ирана стратегические бомбардировщики B-52. В оправдание своей действий в Центральном командовании ВС США заявили, что располагают информацией о подготовке Ираном возможной атаки на американские силы на Ближнем Востоке.

В ответ Командующий воздушно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции бригадный генерал Амир Али Хаджизаде заявил, что направленный в Персидский залив американский авианосец «Авраам Линкольн» является мишенью для иранских военных, а также пригрозил США «ударом в голову».