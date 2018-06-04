В Google запретили китайцам обновлять Android

Корпорация Google приостановила поддержку операционной системы Android на устройствах крупной китайской телекоммуникационной компании Huawei из-за санкций США против Китая.

Как сообщает агентство Reuters, для Huawei будет ограничен доступ ко всем технологиям и программному обеспечению от Google, кроме общедоступных продуктов с открытым исходным кодом. Также Huawei откажут в технической поддержке и совместной разработке приложений.

Самый серьезные проблемы у китайской компании могут возникнуть из-за запрета на обновления мобильной операционной системы Android — смартфоны и планшеты со старой «осью» и без магазина приложений Google Play Store, электронной почты Gmail, браузера Chrome и видеохостинга YouTube едва ли будут пользоваться спросом на рынке за пределами КНР.

В ответ в Huawei заявили, что за последние несколько лет провели подготовку к такому варианту развития событий и разработали собственную технологию на случай, если возможность использования коммерческой версии операционной системы Android будет заблокирована. «Независимо от того, что произойдет, сообщество разработчиков Android не имеет законного права блокировать кому-либо доступ к продуктам с открытым исходным кодом», — заявил генеральный директор Huawei Эрик Сюй.

В схожей ситуации из-за американских санкций оказалась другая крупная китайская телекоммуникационная компания ZTE. Однако, как отмечают источники Reuters, в Google все еще обсуждают окончательный перечень ограничений, который будет наложен на китайские компании.

15 мая президент Дональд Трамп своим указом ввел режим чрезвычайного положения для защиты информационно-коммуникационной инфраструктуры США от зарубежных угроз, под действие которого попали в первую очередь китайские высокотехнологичные компании. Следом Министерство торговли США внесло Huawei и связанные с ней юридические лица в «черный список», фактически запретив американскому бизнесу и его партнерам по всему миру вести какие-либо дела с этой компанией.

Ожидается, что эффект от американских санкций на внутреннем рынке КНР будет минимальным, поскольку большинство мобильных приложений от Google давно запрещено в Китае, а их аналоги разработаны местными компаниями, такими как Tencent и Baidu. Наибольшие потери ожидаются на втором по величине рынке после внутрикитайского — в Европе, где устройства от Huawei пользуются спросом у потребителей.

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