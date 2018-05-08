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Приземлившаяся на крышу «Лады» BMW попала на видео

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© vk.com

На пересечении проспекта Космонавтов и улицы Челюскинцев в Екатеринбурге произошло довольно необычное ДТП.

Автомобиль BMW перелетел через бордюр и повис на крыше «Лады».

Эта неожиданная картина была запечатлена на видео.

Пользователь соцсети «ВКонтакте» рассказал о том, что произошло. По его словам, автомобиль Daewoo Nexia стал поворачивать из крайнего левого ряда направо, а в этот же момент на перекресток выехал BMW, намеревавшийся проследовать прямо из крайнего правого ряда. В итоге, чтобы избежать столкновения, водителю немецкой машины пришлось резко вывернуть руль, в результате чего BMW вылетела на каменное ограждение и могла упасть вниз на асфальт, если бы не проезжавшая мимо Lada, которая в итоге и пострадала больше всех.

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