найти ×
   
  • USD +0.07
    64.63
  • EUR -0.12
    72.25
СохранитьСохранено0
×

001803

Украинские силовики выпустили по пригороду Донецка более 40 мин

Small f1a6d446e0

© James Sprankle/DPA/TASS

По поселку Спартак в пригороде Донецка украинские силовики выпустили более 40 мин, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Обстрел зафиксирован со стороны вооруженных формирований Украины по направлению Авдеевка — Спартак.

«Выпущено 30 мин калибром 120 миллиметров, 14 мин калибром 82 миллиметра», — цитирует РИА Новости представителя ДНР в СЦКК.

По его словам, поселок также обстреливался из гранатометов и стрелкового оружия.

Ранее МИД РФ призвал наказать украинских силовиков за обстрел съемочной группы ВГТРК под Донецком.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Путешествия
Как живет «освобожденный» Донбасс: Северодонецк и Лисичанск — экс-ЛНР
454046903читать позжечитаю позже
Путешествия
Путешествие на болгарских поездах в стиле граффити
18062438читать позжечитаю позже

главное

|статья

История
Государство против семьи: как донос довел до теракта

Осада Руби-Ридж — это история о том, как государственная машина решила уничтожить одну отдельно взятую семью и проиграла.

31615653читать позжечитаю позже

Город
Фоторепортаж
Станция «Мичуринский проспект» Солнцевской линии метро во всех деталях23 августа 2018

Можно сказать, что станция «Мичуринский проспект» почти готова.

806786читать позжечитаю позже