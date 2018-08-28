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Трое рыбаков утонули в Югре из-за перевернувшейся лодки

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© pixabay.com

В Сургутском районе ХМАО из-за перевернувшейся лодки утонули трое рыбаков.

Инцидент произошел в субботу, 18 мая.

Тела двух из утонувших были найдены в тот же день, а тело третьего рыбака спасатели обнаружили 19 мая.

«Третьего утонувшего нашли, — сообщили РИА Новости в региональном управлении МЧС. — Работали там сегодня наши сотрудники — водолазы, поисковики как с лодок, так и на береговой линии».

В ведомстве также отметили, что в настоящее время «следствие устанавливает все аспекты происшествия».

Проводится процессуальная проверка, выясняются все обстоятельства случившегося. Причину смерти мужчин установит судебно-медицинская экспертиза.

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