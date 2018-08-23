Устроивший аварию и драку автогонщик попал на видео
- 19 мая 2019, 19:08
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Проходившая в рамках NASCAR гонка Monster Energy завершилась сначала аварией, а затем и дракой.
Видеозапись произошедшего была опубликована в Twitter-аккаунте FOX Sports.
На кадрах видно, как два автомобиля совершают после гонки круг почета. Неожиданно один из них перестраивается в левый ряд, фактически подрезая едущую слева от нее машину. В итоге гонщик Клинт Бойер, совершивший небольшое столкновение, теряет управление — его машину относит к бордюру.
Видимо, посчитав виновным своего оппонента Райана Ньюмана, Бойер бежит к его автомобилю и начинает наносить удары своему сопернику, все еще находящемуся в салоне.
Оттаскивать разбушевавшегося Бойера пришлось персоналу обеих команд и другим гонщикам.
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