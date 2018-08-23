найти ×
   
  • USD +0.07
    64.63
  • EUR -0.12
    72.25
СохранитьСохранено0
×

003963

Устроивший аварию и драку автогонщик попал на видео

Small f1a6d446e0

скриншот

Проходившая в рамках NASCAR гонка Monster Energy завершилась сначала аварией, а затем и дракой.

Видеозапись произошедшего была опубликована в Twitter-аккаунте FOX Sports.

На кадрах видно, как два автомобиля совершают после гонки круг почета. Неожиданно один из них перестраивается в левый ряд, фактически подрезая едущую слева от нее машину. В итоге гонщик Клинт Бойер, совершивший небольшое столкновение, теряет управление — его машину относит к бордюру.

Видимо, посчитав виновным своего оппонента Райана Ньюмана, Бойер бежит к его автомобилю и начинает наносить удары своему сопернику, все еще находящемуся в салоне.

Оттаскивать разбушевавшегося Бойера пришлось персоналу обеих команд и другим гонщикам.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Музыка
Виртуозную пианистку обвинили в излишней сексуальности
511761969читать позжечитаю позже
Животные
Собака-дайвер влюбила в себя соцсети
8063014читать позжечитаю позже

главное


Наука и техника
Почему исчезла цивилизация майя

Новое исследование подтвердило догадки ученых.

13455211читать позжечитаю позже

Город
Фоторепортаж
Станция «Мичуринский проспект» Солнцевской линии метро во всех деталях23 августа 2018

Можно сказать, что станция «Мичуринский проспект» почти готова.

806786читать позжечитаю позже