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При столкновении с эвакуатором в Москве погиб мотоциклист

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© youtube.com

В результате ДТП на улице Большой Очаковской в Москве заживо сгорел мотоциклист, сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, мотоцикл на большой скорости столкнулся с эвакуатором. От сильного удара двухколесное транспортное средство загорелось.

В столичном управлении ГИБДД подтвердили гибель мотоциклиста.

В настоящее время на месте работают экстренные службы, устанавливаются причины аварии.

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Комментарии (1)

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    Александр Костинсегодня, 18:16

    ..вы с паханом уже как-то строили,но что-то у вас пошло не так..и вы всем правящим кагалом слиняли.,а что теперь собрались "строить".,свой новый нуВОРиш-биЗЬнес?!.

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