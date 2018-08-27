В московском храме мужчина жестоко избил пенсионерку
- 19 мая 2019, 16:27
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
В храме Святого равноапостольного князя Владимира в Старых Садех, расположенном в Старосадском переулке в Москве, мужчина 1983 года рождения напал на женщину 1952 года рождения и нанес ей телесные повреждения.
Потерпевшую госпитализировали с многочисленными травмами.
У нее диагностировали открытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, ушибленную рану головы и перелом левой плечевой кости, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МВД РФ.
Инцидент произошел 16 мая, однако известно о нем стало только сегодня.
Нападавшего задержали, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия», которая предусматривает до 10 лет лишения свободы.
По информации, имеющейся у паблика Baza, на допросе в полиции уроженец Мордовии признался, что он пытался изгнать из женщины бесов, для чего избил ее подвернувшимся под руку черенком от лопаты.
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