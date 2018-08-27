В московском храме мужчина жестоко избил пенсионерку

В храме Святого равноапостольного князя Владимира в Старых Садех, расположенном в Старосадском переулке в Москве, мужчина 1983 года рождения напал на женщину 1952 года рождения и нанес ей телесные повреждения.

Потерпевшую госпитализировали с многочисленными травмами.

У нее диагностировали открытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, ушибленную рану головы и перелом левой плечевой кости, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МВД РФ.

Инцидент произошел 16 мая, однако известно о нем стало только сегодня.

Нападавшего задержали, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия», которая предусматривает до 10 лет лишения свободы.

По информации, имеющейся у паблика Baza, на допросе в полиции уроженец Мордовии признался, что он пытался изгнать из женщины бесов, для чего избил ее подвернувшимся под руку черенком от лопаты.

