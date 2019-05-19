В Хабаровске задержали граждан КНР по делу о мошенничестве на $1,8 млрд

В аэропорту Хабаровска задержали двоих граждан Китая, подозреваемых в организации финансовой пирамиды на территории КНР. Об этом в субботу днем сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление официального представителя МВД Ирины Волк.

Сотрудники транспортной полиции в аэропорту города Хабаровска по инициативе отделения НЦБ Интерпола УМВД России по Приморскому краю задержали двоих находящихся в розыске обвиняемых в пирамидальном селлинге на территории Китая, — говорится в сообщении.

Как уточнила представитель МВД, речь идет о 41-летнем мужчине и женщине в возрасте 66 лет.

На родине их обвиняют в вовлечении в финансовую пирамиду около 50 тысяч человек. Ущерб, нанесенный деятельностью предполагаемых преступников, оценивается в 1,8 миллиарда долларов (около 116 миллиардов рублей).