найти ×
   
  • USD +0.07
    64.63
  • EUR -0.12
    72.25
СохранитьСохранено0
×

001424

Участник Московского полумарафона скончался после забега

Small 25de0a1fdb

© Петр Ковалев/ТАСС

В столице скоропостижно скончался участник Московского полумарафона. Мужчине, успешно преодолевшему 10-километровую дистанцию, стало плохо после церемонии награждения, прибывшие на сигнал о помощи медики не смогли спасти жизнь спортсмена, передает агентство «Москва».

Как уточнили в пресс-службе организатора мероприятия, во время прохождения дистанции жалоб на состояние здоровья от него не поступало.

Во время прохождения дистанции обращений этого бегуна к медицинским службам зафиксировано не было. После забега он вышел с территории „Лужников“ и почувствовал себя плохо. Медицинская служба оказала ему необходимую помощь, но спасти человека не удалось. Врачи констатировали факт смерти, — заявили в штабе Московского полумарафона.

Как сообщает агентство, участникам сегодняшних соревнований было предложено 3 дистанции: 5, 10 и 21,1 километра. Маршруты забегов проходили по центральным улицам города, старт и финиш находились на территории Олимпийского комплекса «Лужники».

Напомним, двумя неделями ранее подобная трагедия произошла во время массовых соревнований в Казани.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Музыка
Каковы новейшие веяния в белорусском рэпе
202629читать позжечитаю позже
Общество
Три главные причины разводов
181437425читать позжечитаю позже

главное

|статья

История
Государство против семьи: как донос довел до теракта

Осада Руби-Ридж — это история о том, как государственная машина решила уничтожить одну отдельно взятую семью и проиграла.

31615653читать позжечитаю позже

Город
Фоторепортаж
Станция «Мичуринский проспект» Солнцевской линии метро во всех деталях23 августа 2018

Можно сказать, что станция «Мичуринский проспект» почти готова.

806786читать позжечитаю позже