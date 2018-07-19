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В Москве из внедорожника безработной украли 5 миллионов рублей

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© Елена Афонина/ТАСС

Неизвестный преступник похитил около 5 миллионов рублей из внедорожника безработной жительницы Москвы. Инцидент произошел накануне вечером на одной из главных магистралей западного направления — Мичуринском проспекте, передает ТАСС со ссылкой на комментарий главного управления столичной полиции.

В полицию обратилась безработная 1961 года рождения. По ее словам, злоумышленник украл из ее машины Mercedes-Benz Gelandewagen 4 миллиона 995 тысяч рублей и солнцезащитные очки Hugo Boss. Материальный ущерб составил около 5 миллионов 15 тысяч рублей, — сообщили в силовом ведомстве.

Как уточнили в правоохранительных органах, по факту совершения кражи в особо крупном размере было возбуждено уголовное дело. Задержать преступника пока не удалось.

Две недели назад «Ридус» рассказывал об еще одном дерзком посягательстве на имущество безработного москвича. В тот раз преступникам достались несколько шуб, 7 пар дорогих часов и внушительная сумма наличных.

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