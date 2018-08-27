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Два человека погибли при взрыве гранаты в Харькове

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© visualhunt.com

Вечером в субботу в украинском городе Харькове прогремел взрыв, унесший жизни двух человек. Еще один пострадавший доставлен в больницу, у него диагностированы множественные ранения туловища и головы, передает РЕН ТВ.

Как уточнили в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции по Харьковской области, причиной инцидента стала детонация гранаты.

Предварительно установлено, что на месте происшествия произошел взрыв гранаты. От полученных травм погибли двое граждан — 36-летний мужчина и мужчина, личность которого устанавливается, — сообщили представители силового ведомства.

В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напомним, в прошлом месяце на Украине произошел еще один инцидент с аналогичным боеприпасом. Тогда от взрыва гранаты погиб водитель автомобиля, двигавшегося по загородной трассе на скорости около 150 километров в час.

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