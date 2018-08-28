Еще один SSJ 100 не смог вылететь по техническим причинам

Пассажиры самолета Sukhoi Superjet 100, выполнявшего рейс «Аэрофлота» Ульяновск-Москва, вылетели в столицу резервным Airbus A320. Не сумевший выполнить перелет SSJ100 был вынужден вернуться в аэропорт отправления после срабатывания бортовой сигнализации, передает ТАСС.

Как уточнил директор Ульяновского аэропорта Сергей Наконечный, рейс, вылет которого был изначально запланирован на 16:20 (по московскому времени) субботы, в итоге отправился в 5:20 воскресенья.

При этом Наконечный опроверг появившуюся ранее информацию об отказе гидросистемы SSJ100, сообщив, что расследованием инцидента занимается инспектор приволжского управления гражданской авиации.

Ранее источник РИА Новости рассказал, что пассажиры вернувшегося в Ульяновск SSJ100 отказались лететь на этом самолете.

Напомним, широкая дискуссия о безопасности эксплуатации SSJ100 развернулась после инцидента с еще одним бортом компании «Аэрофлот», загоревшемся при выполнении аварийной посадки в столичном аэропорту Шереметьево.

Как сообщал «Ридус», в трагедии, произошедшей 5 мая, погибли 40 пассажиров и 1 член экипажа.