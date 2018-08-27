Сергей Лазарев выступил в финале «Евровидения»
- 18 мая 2019, 22:53
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
Представитель России на международном песенном конкурсе «Евровидение» Сергей Лазарев выступил в финальном концерте в Тель-Авиве. Он вышел на сцену под пятым номером.
Певцу без проблем удалось выполнить технически сложный номер, сообщает корреспондент ТАСС.
Певец исполнил композицию Scream («Крик») в окружении восьми цифровых экранов с его изображением, что создало эффект двойников.
Кроме того, выступление Лазарева сопровождали проекции молний и имитация дождя.
Продюсером Лазарева на «Евровидении-2019» стал народный артист России Филипп Киркоров, являющийся также соавтором песни вместе с Димитрисом Контопулосом (Греция) и Шарон Вон (США), отмечает агентство.
Ранее сегодня, как сообщал «Ридус», Европейский вещательный союз принял решение об отстранении жюри Белоруссии от голосования в финале «Евровидения». Решение связано с тем, что члены белорусского жюри разгласили свои оценки.
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