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Сергей Лазарев выступил в финале «Евровидения»

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© AP/TASS

Представитель России на международном песенном конкурсе «Евровидение» Сергей Лазарев выступил в финальном концерте в Тель-Авиве. Он вышел на сцену под пятым номером.

Певцу без проблем удалось выполнить технически сложный номер, сообщает корреспондент ТАСС.

Певец исполнил композицию Scream («Крик») в окружении восьми цифровых экранов с его изображением, что создало эффект двойников.

Кроме того, выступление Лазарева сопровождали проекции молний и имитация дождя.

Продюсером Лазарева на «Евровидении-2019» стал народный артист России Филипп Киркоров, являющийся также соавтором песни вместе с Димитрисом Контопулосом (Греция) и Шарон Вон (США), отмечает агентство.

Ранее сегодня, как сообщал «Ридус», Европейский вещательный союз принял решение об отстранении жюри Белоруссии от голосования в финале «Евровидения». Решение связано с тем, что члены белорусского жюри разгласили свои оценки.

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