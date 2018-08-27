Беглов заявил, что Кронштадт через 5-7 лет будет лучшим городом Европы
- 18 мая 2019, 22:42
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
Глава Санкт-Петербурга Александр Беглов на встрече с жителями Кронштадта заявил, что город активно развивается и через несколько лет станет одним из лучших городов России, сообщает портал 78.ru.
Я всем говорю покупать квартиры в Кронштадте, через 5−7 лет это будет лучший город Европы, — добавил градоначальник.
По инициативе Беглова с апреля стартовал проект «Родной район». В рамках этого проекта сегодня в МФЦ Кронштадта уже поступило 600 заявлений. Большинство из них связаны с вопросами благоустройства, освещения и дорог.
Ранее Беглов в честь дня Балтийского флота высадил в кронштадтском парке яблони, отмечает портал.
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