Шварценеггер рассказал о нападении на него в ЮАР
- 18 мая 2019, 20:26
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
Голливудский актер Арнольд Шварценеггер получил удар ногой в спину от неизвестного мужчины во время своей поездки в ЮАР, сообщает британская газета The Independent.
В Сети появилось видео со встречи артиста с поклонниками в южноафриканском Сандтоне. На кадрах видно, как к актеру подбегает человек и с силой бьет его ногой по спине.
После удара напавший мужчина упал на пол и его сразу же схватили.
Артист попросил поклонников не переживать из-за этого нападения.
Спасибо, но беспокоиться не о чем. Я думал, что меня толкает толпа, что часто случается. Я понял, что меня ударили, только когда посмотрел видео, как и все вы. Я рад, что это идиот не прервал мою трансляцию в снепчате, — написал Шварценеггер в своем микроблоге в Twitter.
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