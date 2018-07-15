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Шварценеггер рассказал о нападении на него в ЮАР

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© twitter.com

Голливудский актер Арнольд Шварценеггер получил удар ногой в спину от неизвестного мужчины во время своей поездки в ЮАР, сообщает британская газета The Independent.

В Сети появилось видео со встречи артиста с поклонниками в южноафриканском Сандтоне. На кадрах видно, как к актеру подбегает человек и с силой бьет его ногой по спине.

После удара напавший мужчина упал на пол и его сразу же схватили.

Артист попросил поклонников не переживать из-за этого нападения.

Спасибо, но беспокоиться не о чем. Я думал, что меня толкает толпа, что часто случается. Я понял, что меня ударили, только когда посмотрел видео, как и все вы. Я рад, что это идиот не прервал мою трансляцию в снепчате, — написал Шварценеггер в своем микроблоге в Twitter.
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