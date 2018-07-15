Порошенко призвал предоставить автономию крымским татарам на Украине

Действующий президент Украины Петр Порошенко предложил предоставить крымским татарам национально-территориальную автономию в составе республики.

«Я твердо убежден, что мы только усилимся в наших стремлениях восстановить государственный суверенитет Украины над Крымским полуостровом», — подчеркнул глава украинского государства.

Видео выступления Порошенко, приуроченного к Дню памяти жертв геноцида крымскотатарского народа, отмечающегося сегодня на Украине, опубликовано на странице президента в Facebook.



По его словам, законодательное закрепление права крымскотатарского народа как коренного народа Украины должно быть завершено, отмечают «Новые Известия».



Порошенко добавил, что Крым стараниями российских властей превращается в плацдарм для размещения ядерного оружия. В связи с этим он призвал усилить международное давление на Россию.



Ранее сегодня, как сообщал «Ридус», новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский выразил уверенность, что Крым вернется в состав страны.



Напомним, в штабе Владимира Зеленского заявляли, что он не признает референдум о воссоединении Крыма с Россией. Кроме того, будучи кандидатом в президенты Украины в интервью украинскому телеканалу ICTV Зеленский сказал, что «Крым вернется, когда будет смена власти в России».