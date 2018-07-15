В России работают над созданием авиационной ракеты нового поколения

Заместитель генерального директора входящего в «Ростех» концерна «Техмаш» Александр Кочкин рассказал, что через два-три года появится опытный образец авиационной управляемой ракеты нового поколения «Монолит», сообщает РИА Новости.

По его словам, разработка ведется за счет собственных средств.

Рассчитываем, что госиспытания уже будут проходить с имеющимся контрактом, так как для проведения госиспытаний нужна авиационная техника, которой у нас нет, — отметил замгендиретора.

Кочкин добавил, что не будет пока раскрывать информацию о ракете.

«Это авиационная управляемая ракета нового поколения, которая будет относиться к классу высокоточного оружия. Сегодня идет согласование с заказчиком всех параметров», — приводит агентство его слова.

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