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В России работают над созданием авиационной ракеты нового поколения

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© tecmash.ru

Заместитель генерального директора входящего в «Ростех» концерна «Техмаш» Александр Кочкин рассказал, что через два-три года появится опытный образец авиационной управляемой ракеты нового поколения «Монолит», сообщает РИА Новости.

По его словам, разработка ведется за счет собственных средств.

Рассчитываем, что госиспытания уже будут проходить с имеющимся контрактом, так как для проведения госиспытаний нужна авиационная техника, которой у нас нет, — отметил замгендиретора.

Кочкин добавил, что не будет пока раскрывать информацию о ракете.

«Это авиационная управляемая ракета нового поколения, которая будет относиться к классу высокоточного оружия. Сегодня идет согласование с заказчиком всех параметров», — приводит агентство его слова.

Ранее «Ридус» сообщал, что в Центральном научно-исследовательском институте точного машиностроения (ЦНИИточмаш) решили создать новую штурмовую винтовку.

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