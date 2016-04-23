Названы продукты, которые способствуют перееданию

Впервые международная группа исследователей проверила полезные свойства обработанных продуктов и сравнила их с пищей, которая не проходила предварительную обработку.

Ученые уточнили, что необработанные продукты — это свежие овощи, фрукты и орехи, а обработанные — те, что прошли процесс варки или жарки, а также полуфабрикаты.

В исследовании приняли участие 20 здоровых добровольцев, которые на протяжении двух недель придерживались двух разных диет.

Первой группе предложили питаться только необработанными продуктами, а вторые употребляли еду, прошедшую глубокую переработку — вареные овощи, хлеб, сосиски, полуфабрикаты и так далее. Для точных результатов энергетическая ценность, калории и количество сахара в двух диетах было одинаковым.

В конце эксперимента ученые проверили здоровье участников, взяв у них анализ крови и мочи, а также измерив их параметры и вес. Оказалось, что люди, питавшиеся необработанной пищей, насыщались гораздо раньше, а вторая группа потребляла больше калорий и набирала лишний вес.

Как и предполагалось, участники второй группы прибавили в среднем 0,9 кг, съедая на 500 калорий в день больше, чем добровольцы, питавшиеся свежими овощами и фруктами.

Но дополнительные исследования показали, что обработка пищи не влияет на переедание, и главная причина набора веса крылась в другом.

Возможно, что-то есть в текстуре или сенсорных качествах обработанной пищи, что заставляет поглощать ее быстрее. Если вы едите слишком быстро, желудочно-кишечный тракт не успевает получить сигнал от мозга о насыщении. Когда такое происходит, легко можно съесть лишнего. Как правило, люди медленнее ели овощи и фрукты, и им хватало всего лишь несколько кусочков, чтобы насытиться. Бутерброды и другие обработанные продукты съедались быстрее, и участники не всегда могли контролировать чувство насыщения и переедали, — считают исследователи.

Анализ крови участников также выявил кое-что интересное: у тех, кто сидел на диете из необработанной пищи, повысился уровень гормона PYY, который подавляет аппетит. Кроме того, у них снижался уровень грелина, гормона голода.