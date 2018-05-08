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«Аэрофлот» заступился за экипаж сгоревшего лайнера SSJ-100

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© Сергей Фадеичев/ТАСС

В авиакомпании «Аэрофлот» опровергли данные о нарушении инструкций экипажем самолета SSJ-100, который загорелся после аварийной посадки в «Шереметьево».

Как пишет ФАН, ранее в СМИ появилась информация о том, что вопреки инструкции экипаж воздушного судна Sukhoi Superjet 100 не выпустил интерцепторы при приземлении.

В ответ на это в «Аэрофлоте» заявили, что во время приземления закрылки лайнера соответствовали посадочной процедуре, однако отсутствие устойчивого пробега по взлетной полосе стало препятствием для выпуска интерцепторов, которые позволяют уменьшить подъемную силу крыла.

«Ввиду отсутствия устойчивого пробега, выпуск интерцепторов был невозможен», — приводит сообщение издание.

5 мая Sukhoi Superjet 100 компании «Аэрофлот», выполнявший рейс Москва — Мурманск, совершил экстренную посадку в аэропорту Шереметьево после того, как экипаж сообщил о попадании в самолет молнии.

Как полагают специалисты, в середине полосы лайнер еще не коснулся ее колесами и экипаж начал «прижимать» к ней самолет. А перед самым приземлением пилоты, как показал самописец, резко увеличили режим работы двигателей и одновременно опустили нос SSJ100.

В результате из-за сильного удара самолета о ВПП подломилась стойка шасси, пробив топливный бак. В хвостовой части «Суперджета» начался сильный пожар.

Трагедия унесла жизни 41 человека.

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