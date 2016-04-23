В сборной России опровергли информацию о 160 бокалах пива, выпитых игроками

Главный тренер сборной России по хоккею Илья Воробьев назвал чушью появившуюся в словацких СМИ информацию о том, что после победы над чехами на чемпионате мира игроки российской команды выпили на праздничном ужине 160 бокалов пива.

«Информацию непонятных иностранных источников мы не комментируем. Это чушь собачья», — приводит слова Воробьева «Матч ТВ».

Как отмечает телеканал «360», в словацких СМИ были опубликованы фотографии, сделанные папарацци. Однако, судя по снимкам, в ресторане пили пиво некоторые члены персонала команды, а сами хоккеисты уехали в отель на автобусе.

При этом известный хоккейный тренер Андрей Назаров в комментарии «Чемпионату.com» в шутливой форме выразил сожаление, что не оказался со сборной России в тот вечер. «Я бы с ними пропустил по паре кружечек после такой победы и обсудил игру», — сказал он. Назаров добавил, что всегда просит своих подопечных пить только хорошие напитки, а чешское пиво является лучшим в мире.

Ранее «Ридус» писал о разгромной победе России над Чехией на мировом первенстве в Словакии.