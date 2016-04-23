найти ×
   
  • USD +0.07
    64.63
  • EUR -0.12
    72.25
СохранитьСохранено0
×

013978

В сборной России опровергли информацию о 160 бокалах пива, выпитых игроками

Small f1a6d446e0

Александр Демьянчук/ТАСС

Главный тренер сборной России по хоккею Илья Воробьев назвал чушью появившуюся в словацких СМИ информацию о том, что после победы над чехами на чемпионате мира игроки российской команды выпили на праздничном ужине 160 бокалов пива.

«Информацию непонятных иностранных источников мы не комментируем. Это чушь собачья», — приводит слова Воробьева «Матч ТВ».

Как отмечает телеканал «360», в словацких СМИ были опубликованы фотографии, сделанные папарацци. Однако, судя по снимкам, в ресторане пили пиво некоторые члены персонала команды, а сами хоккеисты уехали в отель на автобусе.

При этом известный хоккейный тренер Андрей Назаров в комментарии «Чемпионату.com» в шутливой форме выразил сожаление, что не оказался со сборной России в тот вечер. «Я бы с ними пропустил по паре кружечек после такой победы и обсудил игру», — сказал он. Назаров добавил, что всегда просит своих подопечных пить только хорошие напитки, а чешское пиво является лучшим в мире.

Ранее «Ридус» писал о разгромной победе России над Чехией на мировом первенстве в Словакии.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (1)

Тесты
Тест: Насколько вы здоровый человек?
2139324читать позжечитаю позже
Животные
Кот спас хозяйке жизнь и удостоился престижной награды
24230786читать позжечитаю позже

главное

|статья

Экономика
Почему Индия не платит за российское оружие

Откажется ли Индия от российского оружия?

11550189читать позжечитаю позже
|статья

История
Государство против семьи: как донос довел до теракта23 апреля 2016

Осада Руби-Ридж — это история о том, как государственная машина решила уничтожить одну отдельно взятую семью и проиграла.

31615653читать позжечитаю позже