найти ×
   
  • USD +0.07
    64.63
  • EUR -0.12
    72.25
СохранитьСохранено0
×

3016482

Новости, которые мы заслужили: 10+ безумных заголовков из СМИ

Small dd3dc5f883
  • 17 мая 2019, 23:35
  • Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»

Кликбейтинг — бич современной журналистики. Стараясь привлечь аудиторию, некоторые журналисты не гнушаются придумывать дл своих материалов кричащие, шокирующие заголовки, которые или не соответствуют действительности, или заостряют на себе внимание весьма странными оборотами речи. Собрали для вас несколько новостей с самыми смешными и нелепыми заголовками, которые мы заслужили. Улыбнитесь, смех продлевает жизнь!

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

Какая из новостей вас рассмешила больше всего?

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Животные
Собака-дайвер влюбила в себя соцсети
8063014читать позжечитаю позже
Животные
Кот спас хозяйке жизнь и удостоился престижной награды
24230786читать позжечитаю позже

главное

|статья

История
Государство против семьи: как донос довел до теракта

Осада Руби-Ридж — это история о том, как государственная машина решила уничтожить одну отдельно взятую семью и проиграла.

31615653читать позжечитаю позже

Город
В Сети появилась новая интерактивная карта столицы03 августа 2018

Презентована интерактивная карта столицы «Гигарама».

9033259читать позжечитаю позже