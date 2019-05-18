Мужчина взорвал гранату в помещении банка в Луганской области
- 17 мая 2019, 21:03
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Посетитель одного из банков в Старобельске Луганской области взорвал гранату, в результате чего погиб на месте.
Как сообщили в украинской полиции, ранения различной степени тяжести получили шесть человек.
Двое из них — работники банка, трое — местные жители, а еще один — сотрудник следственно-оперативной группы Старобельского отдела полиции, приводит сообщение «Интерфакс».
Пострадавшие госпитализированы. По предварительным данным, их жизни ничто не угрожает.
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