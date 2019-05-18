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Мужчина взорвал гранату в помещении банка в Луганской области

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© facebook.com

Посетитель одного из банков в Старобельске Луганской области взорвал гранату, в результате чего погиб на месте.

Как сообщили в украинской полиции, ранения различной степени тяжести получили шесть человек.

Двое из них — работники банка, трое — местные жители, а еще один — сотрудник следственно-оперативной группы Старобельского отдела полиции, приводит сообщение «Интерфакс».

Пострадавшие госпитализированы. По предварительным данным, их жизни ничто не угрожает.

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Комментарии (3)

  • Small bac61ca2c4
    Максим Легуенко17 мая, 21:47

    Приват-Банк, судя по раскраске

  • Small default
    Ivan Ivanovвчера, 01:43

    Банки наживаются на людях. Грабят и загоняют в кабалу. Теперь всегда банку отстегиваешь его процент., что бы ты не делал. Даже ЖКХ оплатить и то они обирают. Компенсации с пенсионерам начисляют и тут они 3% берут. Так быть не должно. Банки надо национализировать!

  • Есть ответы (1)
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