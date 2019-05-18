Назван победитель «Евровидения-2019» по версии пользователей Google Поиска

На основе популярных запросов пользователей поисковой системы Google был составлен прогноз относительно результатов десяти финалистов «Евровидения-2019».

Если бы баллы начислялись странам за то, насколько активно их участниками интересуются жители других государств, можно было бы уже сегодня узнать победителя конкурса по версии пользователей Google Поиска, приводит РИА Новости сообщение компании.

На сегодняшний день больше всего популярен в интернете представитель Франции Билал Ассани, второе место занимает группа Hatari из Исландии, а тройку лидеров замыкает российский певец Сергей Лазарев.

Также значительный интерес пользователи Google Поиска проявляют к конкурсантам из Нидерландов, Белоруссии, Кипра, Швейцарии, Италии, Сан-Марино и Швеции, отмечает телеканал «360».

В пресс-службе компании напомнили, что в 2017 году система подсчета баллов Google верно предсказала победителя конкурса, а в 2018 году первое место на «Евровидении» занял один из фаворитов интернет-аудитории.

Финал «Евровидения-2019» пройдет 18 мая в Тель-Авиве. За победу будут бороться 26 конкурсантов из разных стран. Сергей Лазарев выступит под пятым номером.