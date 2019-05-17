Падение девочки из окна детсада попало на видео
- 17 мая 2019, 18:57
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
В детском центре «Карлыгаш», расположенном в казахстанском городе Талдыкорган, двухлетняя девочка выпала из окна второго этажа.
Сразу две видеозаписи произошедшего были опубликованы в Сети.
На кадрах видно, как воспитательница поставила на подоконник сначала одну девочку, а потом и другую. После этого первая из них внезапно упала вниз.
Как сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции Алматинской области, девочку не выдержала москитная сетка, установленная на окне.
В результате ребенка госпитализировали с тяжелыми травмами. В настоящее время девочка находится в реанимации областной больницы в «стабильно тяжелом состоянии», пишет издание.
По факту случившегося начато досудебное расследование, предусмотренное статьей 141 УК РК «Ненадлежащее исполнение обязанностей по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей».
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