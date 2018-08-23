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Тест: А вы сможете написать диктант без ошибок?

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  • 17 мая 2019, 18:18
  • Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»

В России и многих других странах мира ежегодно проходит акция Тотальный диктант. Мероприятие сугубо добровольное, поучаствовать может каждый желающий, миссия акции — повысить грамотность населения. Если вы не успели написать диктант в этом году, обязательно сделайте это в следующем, обычно это происходит в апреле. А пока проверьте свои знания по русскому языку с помощью нашего непростого теста. Удачи!

Сколько верных ответов удалось дать? Хвастайтесь в комментариях, а ссылку на тест обязательно отправьте своим друзьям-грамотеям.

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Комментарии (1)

  • Small default
    Гарик17 мая, 18:44

    А я думал там уже есть какой-то проект... Но предложенный Бегловым конкурс интереснее - больше идей, больше вариантов. На таком месте нужно что-то особенное)

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