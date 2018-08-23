Тест: А вы сможете написать диктант без ошибок?

В России и многих других странах мира ежегодно проходит акция Тотальный диктант. Мероприятие сугубо добровольное, поучаствовать может каждый желающий, миссия акции — повысить грамотность населения. Если вы не успели написать диктант в этом году, обязательно сделайте это в следующем, обычно это происходит в апреле. А пока проверьте свои знания по русскому языку с помощью нашего непростого теста. Удачи!

Сколько верных ответов удалось дать? Хвастайтесь в комментариях, а ссылку на тест обязательно отправьте своим друзьям-грамотеям.