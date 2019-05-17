найти ×
   
  • USD +0.07
    64.63
  • EUR -0.12
    72.25
СохранитьСохранено0
×

001123

Hermeus показала проект самого быстрого самолета в истории

Small 8c0837760a
  • 17 мая 2019, 16:48
  • Эрика Ефремова, журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»

Американская компания Hermeus представила новый авиалайнер, который сможет развивать скорость пять Махов — это примерно 6000 километров в час. Инженеры даже приводят пример, что на таком самолете можно будет добраться из Парижа в Нью-Йорк всего за полтора часа.

Пока что это всего лишь проект, но американцы намерены воплотить его в реальность. Сейчас компания ищет инвесторов, чтобы продолжить работы в рамках проекта.

Инженеры рассказали, что не хотят создавать авиалайнер будущего, а хотят сделать его по уже имеющимся технологиям. Главным материалом для самолета станет титан, а двигательная установка будет работать благодаря двигателю с комбинированным циклом на базе турбины.

Hermeus планирует разработать авиалайнер в ближайшие 5 лет, чтобы через 8—10 лет такие самолеты можно было разрабатывать для коммерческого использования.

Пока что детальные характеристики авиалайнера неизвестны: в любом случае его облик и летно-технические данные могут меняться по ходу работ.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

00188

СМИ назвали источник многомиллиардного состояния полковника ФСБ

Small f1a6d446e0

В ходе расследования уголовного дела в отношении начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина были проведены обыски в трех квартирах, в результате которых изъята сумма, эквивалентная 12 миллиардам рублей.

Как отметил источник «Росбалта», эти деньги могли быть получены за общее покровительство от представителей коммерческих структур, главным образом — от руководителей банков.

По словам собеседника издания, в настоящее время в оперативных материалах фигурируют три банка, которые могли платить такие крупные суммы. В их числе значатся «Траст», который в марте 2018 года попал под санацию, и банк «Югра», лишившийся лицензии летом 2017 года. 

Источники «Коммерсанта» уточнили, что найденные денежные средства в рублях, долларах и евро хранились в квартирах, используемых в качестве банковских хранилищ.

Предполагается, что теневые активы могли быть получены от продажи инсайдерской информации, касающейся в том числе предстоящих проверок и отзывов лицензий.

По данным издания, после проверки всего персонала банковского отдела управления «К» ФСБ на их причастность к коррупционной деятельности подразделение будет ликвидировано, а его сотрудников переведут в другие отделы.

Как сообщал «Ридус», в апреле полковник Кирилл Черкалин, занимающий пост начальника одного из отделов ФСБ, был задержан по подозрению в получении взяток в особо крупных размерах.

Ему было предъявлено обвинение в получении взятки в размере 850 тысяч долларов.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Путешествия
Как живет «освобожденный» Донбасс: Северодонецк и Лисичанск — экс-ЛНР
454046903читать позжечитаю позже
Общество
Три главные причины разводов
171437425читать позжечитаю позже

главное


Экономика
Как обманывают «управдомы» и как снизить оплату ЖКУ вдвое

Вы еще платите за ЖКУ столько, сколько вам начислили? Тогда мы идем к вам.

11031272читать позжечитаю позже

Интернет
Чего не стоит покупать на AliExpress. Но все покупают25 февраля

Среди кучи полезных товаров на AliExpress немало и откровенного мусора. Стоит он обычно недорого.

452712026читать позжечитаю позже