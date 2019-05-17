Hermeus показала проект самого быстрого самолета в истории
- 17 мая 2019, 16:48
- Эрика Ефремова, журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
Американская компания Hermeus представила новый авиалайнер, который сможет развивать скорость пять Махов — это примерно 6000 километров в час. Инженеры даже приводят пример, что на таком самолете можно будет добраться из Парижа в Нью-Йорк всего за полтора часа.
Пока что это всего лишь проект, но американцы намерены воплотить его в реальность. Сейчас компания ищет инвесторов, чтобы продолжить работы в рамках проекта.
Инженеры рассказали, что не хотят создавать авиалайнер будущего, а хотят сделать его по уже имеющимся технологиям. Главным материалом для самолета станет титан, а двигательная установка будет работать благодаря двигателю с комбинированным циклом на базе турбины.
Hermeus планирует разработать авиалайнер в ближайшие 5 лет, чтобы через 8—10 лет такие самолеты можно было разрабатывать для коммерческого использования.
Пока что детальные характеристики авиалайнера неизвестны: в любом случае его облик и летно-технические данные могут меняться по ходу работ.
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