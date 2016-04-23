Героям «Игры престолов» поменяли пол, некоторым даже идёт

1. Джон Сноу (верхнее фото)

Соцсети захватил новый фильтр приложения Snapchat, который молниеносно превращает мужчин в женщин и наоборот. Причём программа с лёгкостью проворачивает этот трюк как на фото, так и на видео. Фильтр мгновенно стал суперпопулярным, породив тысячи постов в соцсетях, в которых пользователи хвастаются сменой пола и смеются над результатами. Не обошли юзеры вниманием и знаменитостей. Посмотрите, что будет, если герои знаменитого сериала «Игра престолов» вдруг попадут в тело человека противоположного пола. Некоторым даже идёт.

2. Дейенерис Таргариен

3. Тирион Ланнистер

4. Серсея Ланнистер

5. Джейме Ланнистер

6. Санса Старк

7. Эддард Старк

8. Арья Старк

9. Бран Старк

10. Бриенна Тарт

11. Тормунд Великанья Смерть

12. Миссандея

13. Серый Червь

14. Бронн

15. Варис

16. Рамси Болтон

17. Теон Грейджой

18. Яра Грейджой

19. Эурон Грейджой

20. Кхал Дрого

21. Сандор Пёс Клиган

22. Джендри

23. Сэмвел Тарли

24. Мелисандра Красная Женщина

25. Джоффри Баратеон

Кому вы, считаете, лучше в теле человека противоположного пола?