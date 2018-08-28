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В Луганске заявили, что все жители ЛНР хотят быть гражданами России

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© Александр Река/ТАСС

Глава самопровозглашенной Луганской Народной Республики Леонид Пасечник заявил, что практически все жители ЛНР желают получить российский паспорт, сообщает ТАСС.

По его словам, об этом говорит хотя бы тот факт, что очередь на получение паспортов республики, без которых нельзя обратиться за российским паспортом, расписана до конца июня.

Существуют определенные квоты на получение российских паспортов — 500 паспортов в день, но практическим все граждане республики желают быть гражданами РФ, — приводит агентство слова Пасечника.

В свою очередь вице-спикер Совета Федерации РФ Юрий Воробьев рассказал агентству, что в данном случае речь идет о технической квоте.

По его словам, иммиграционная служба просто не может выдавать более 500 паспортов в день.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 апреля подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями отдельных районов Луганской и Донецкой областей Украины.

Согласно новым правилам, жители ДНР и ЛНР смогут претендовать на получение гражданства РФ до истечения пяти лет с момента получения вида на жительство. При этом сроки, отведенные органам государственной власти на рассмотрение заявления, сократятся до трех месяцев.

27 апреля Путин сказал журналистам, что власти РФ думают о возможности упрощенного получения российского гражданства для жителей всей Украины, не только Донбасса.

Украина не признает российские паспорта, которые начали получать жители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), говорится в заявлении МИД этой страны.

Как сообщал «Ридус», 6 мая в Луганске открылся первый в ЛНР пункт по приему документов граждан, желающих получить российское гражданство.

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СМИ назвали источник многомиллиардного состояния полковника ФСБ

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В ходе расследования уголовного дела в отношении начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина были проведены обыски в трех квартирах, в результате которых изъята сумма, эквивалентная 12 миллиардам рублей.

Как отметил источник «Росбалта», эти деньги могли быть получены за общее покровительство от представителей коммерческих структур, главным образом — от руководителей банков.

По словам собеседника издания, в настоящее время в оперативных материалах фигурируют три банка, которые могли платить такие крупные суммы. В их числе значатся «Траст», который в марте 2018 года попал под санацию, и банк «Югра», лишившийся лицензии летом 2017 года. 

Источники «Коммерсанта» уточнили, что найденные денежные средства в рублях, долларах и евро хранились в квартирах, используемых в качестве банковских хранилищ.

Предполагается, что теневые активы могли быть получены от продажи инсайдерской информации, касающейся в том числе предстоящих проверок и отзывов лицензий.

По данным издания, после проверки всего персонала банковского отдела управления «К» ФСБ на их причастность к коррупционной деятельности подразделение будет ликвидировано, а его сотрудников переведут в другие отделы.

Как сообщал «Ридус», в апреле полковник Кирилл Черкалин, занимающий пост начальника одного из отделов ФСБ, был задержан по подозрению в получении взяток в особо крупных размерах.

Ему было предъявлено обвинение в получении взятки в размере 850 тысяч долларов.

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