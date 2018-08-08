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На свалке в Мурманске нашли надгробия с именами погибших в войну

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© vk.com/murtouch

Власти Заполярья выясняют ситуацию с оказавшимися на свалке надгробными плитами, на которых выбиты имена погибших советских воинов.

Правительство Мурманской области создало специальную комиссию, которая выяснит, как плиты оказались вдали от мемориального кладбища, сообщили журналистам в пресс-службе.

В комиссию вошли поисковики, общественники и представители Общероссийского народного фронта (ОНФ). Предполагается, что комиссия представит результаты работы в пятидневный срок.

Ранее в соцсетях появились фотографии надгробий с портретами, именами и годами жизни тех, кто погиб в Великую Отечественную войну, — находка была сделана на свалке у мусоросжигательного завода в Мурманске.

Местные жители предположили, что выброшенные надгробия — результат реставрации в Долине Славы.

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СМИ назвали источник многомиллиардного состояния полковника ФСБ

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В ходе расследования уголовного дела в отношении начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина были проведены обыски в трех квартирах, в результате которых изъята сумма, эквивалентная 12 миллиардам рублей.

Как отметил источник «Росбалта», эти деньги могли быть получены за общее покровительство от представителей коммерческих структур, главным образом — от руководителей банков.

По словам собеседника издания, в настоящее время в оперативных материалах фигурируют три банка, которые могли платить такие крупные суммы. В их числе значатся «Траст», который в марте 2018 года попал под санацию, и банк «Югра», лишившийся лицензии летом 2017 года. 

Источники «Коммерсанта» уточнили, что найденные денежные средства в рублях, долларах и евро хранились в квартирах, используемых в качестве банковских хранилищ.

Предполагается, что теневые активы могли быть получены от продажи инсайдерской информации, касающейся в том числе предстоящих проверок и отзывов лицензий.

По данным издания, после проверки всего персонала банковского отдела управления «К» ФСБ на их причастность к коррупционной деятельности подразделение будет ликвидировано, а его сотрудников переведут в другие отделы.

Как сообщал «Ридус», в апреле полковник Кирилл Черкалин, занимающий пост начальника одного из отделов ФСБ, был задержан по подозрению в получении взяток в особо крупных размерах.

Ему было предъявлено обвинение в получении взятки в размере 850 тысяч долларов.

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