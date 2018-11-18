В Абхазии будут наказывать нелегальных гидов из России

В Абхазии решили упорядочить экскурсионную деятельность и привести ее в соответствие с действующим законодательством, поэтому иностранцы, включая россиян, больше не смогут проводить экскурсии в республике.

Согласно местным законам, иностранные граждане не могут работать на территории страны без соответствующих документов.

При этом Министерство по курортам и туризму Абхазии ввело еще в 2016 году обязательное обучение и лицензирование всех экскурсоводов и инструкторов горно-пешеходного туризма в республике, однако получить аттестацию могут только граждане страны.

А в мае нынешнего года власти Абхазии начали предпринимать действенные меры по выявлению и наказанию нелегальных гидов.

По мнению туроператоров, от нововведений может пострадать такой сегмент туристического рынка, как однодневные поездки и многодневные организованные автобусные туры.

Как правило, такие группы организуются на российской стороне и всегда сопровождаются российским гидом, сообщается на сайте Ассоциации туроператоров.