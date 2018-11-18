В Абхазии будут наказывать нелегальных гидов из России
- 17 мая 2019, 14:19
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
В Абхазии решили упорядочить экскурсионную деятельность и привести ее в соответствие с действующим законодательством, поэтому иностранцы, включая россиян, больше не смогут проводить экскурсии в республике.
Согласно местным законам, иностранные граждане не могут работать на территории страны без соответствующих документов.
При этом Министерство по курортам и туризму Абхазии ввело еще в 2016 году обязательное обучение и лицензирование всех экскурсоводов и инструкторов горно-пешеходного туризма в республике, однако получить аттестацию могут только граждане страны.
А в мае нынешнего года власти Абхазии начали предпринимать действенные меры по выявлению и наказанию нелегальных гидов.
По мнению туроператоров, от нововведений может пострадать такой сегмент туристического рынка, как однодневные поездки и многодневные организованные автобусные туры.
Как правило, такие группы организуются на российской стороне и всегда сопровождаются российским гидом, сообщается на сайте Ассоциации туроператоров.
Войти через социальные сети: