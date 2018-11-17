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Никогда не сдавайся: плачущий ребёнок-каратист разбил доску и восхитил всех

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  • 17 мая 2019, 13:53
  • Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»

В интернете стало вирусным видео с тренировкой маленького каратиста, снятое его матерью в городе Орландо, штат Флорида, США. На кадрах видно, как мальчик в чёрном кимоно пытается разбить ногой дощечку, которую держит его тренер. Но у него ничего не получается. В какой-то момент юный спортсмен падает, не выдерживает груза неудач и начинает плакать. И тут остальные дети, окружившие ребёнка, начинают хором скандировать его имя, а тренер подбадривает парня возгласами «Ты сможешь! Давай! У тебя получится!».

На фоне такой сумасшедшей поддержки плачущий каратист встаёт и пробует ещё и ещё — и в конце концов разбивает дощечку. После этого публика взрывается аплодисментами, ребята накидываются на малыша с объятиями, а тренер с явной гордостью треплет героя по макушке.

Мама ребёнка Клаудия Свонгер (Claudia Swonger) опубликовала это короткое видео на своей страничке в Facebook, где оно набрало уже больше 26 миллионов просмотров.

Мой мальчик усвоил один из самых важных уроков в своей жизни сегодня! НИКОГДА НЕ СДАВАЙСЯ!!! Спасибо Бобби Диксону и Эрику Джанини за всё, что вы делаете!

Став суперпопулярным, это видео вскоре оказалось на сайте Reddit, где быстро поднялось в топ и набрало почти 97 тысяч лайков, растрогав и восхитив тысячи людей.

Урок о том, что сдаваться нельзя никогда!
В этом видео прекрасно всё. И упорство мальчишки, и крутая энергетика, и крики поддержки других детей, и супертренер :)
Это лучшее, что я сегодня видел!
Я расплакалась, когда смотрела. Это чертовски трогательное видео. Удачи пареньку и потрясающему тренеру, который верит до последнего.
Так держать, парень! Показал этой деревяшке, кто тут настоящий босс!
Это согрело мне душу!
Не буду врать, меня поразила поддержка и энтузиазм остальных ребят! Огромный респект им и тренеру!
В боевых искусствах именно этому и учат. Всегда поддерживать своих товарищей по команде. А ещё Вежливость, Честность, Настойчивость, Самоконтроль и Неукротимый Дух.
ОМГ, немедленно дайте этому тренеру медаль или что-то вроде того!

А вы или ваши дети занимаетесь боевыми искусствами? Сталкивались с такими ситуациями?

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СМИ назвали источник многомиллиардного состояния полковника ФСБ

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В ходе расследования уголовного дела в отношении начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина были проведены обыски в трех квартирах, в результате которых изъята сумма, эквивалентная 12 миллиардам рублей.

Как отметил источник «Росбалта», эти деньги могли быть получены за общее покровительство от представителей коммерческих структур, главным образом — от руководителей банков.

По словам собеседника издания, в настоящее время в оперативных материалах фигурируют три банка, которые могли платить такие крупные суммы. В их числе значатся «Траст», который в марте 2018 года попал под санацию, и банк «Югра», лишившийся лицензии летом 2017 года. 

Источники «Коммерсанта» уточнили, что найденные денежные средства в рублях, долларах и евро хранились в квартирах, используемых в качестве банковских хранилищ.

Предполагается, что теневые активы могли быть получены от продажи инсайдерской информации, касающейся в том числе предстоящих проверок и отзывов лицензий.

По данным издания, после проверки всего персонала банковского отдела управления «К» ФСБ на их причастность к коррупционной деятельности подразделение будет ликвидировано, а его сотрудников переведут в другие отделы.

Как сообщал «Ридус», в апреле полковник Кирилл Черкалин, занимающий пост начальника одного из отделов ФСБ, был задержан по подозрению в получении взяток в особо крупных размерах.

Ему было предъявлено обвинение в получении взятки в размере 850 тысяч долларов.

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