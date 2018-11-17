Никогда не сдавайся: плачущий ребёнок-каратист разбил доску и восхитил всех

В интернете стало вирусным видео с тренировкой маленького каратиста, снятое его матерью в городе Орландо, штат Флорида, США. На кадрах видно, как мальчик в чёрном кимоно пытается разбить ногой дощечку, которую держит его тренер. Но у него ничего не получается. В какой-то момент юный спортсмен падает, не выдерживает груза неудач и начинает плакать. И тут остальные дети, окружившие ребёнка, начинают хором скандировать его имя, а тренер подбадривает парня возгласами «Ты сможешь! Давай! У тебя получится!».

На фоне такой сумасшедшей поддержки плачущий каратист встаёт и пробует ещё и ещё — и в конце концов разбивает дощечку. После этого публика взрывается аплодисментами, ребята накидываются на малыша с объятиями, а тренер с явной гордостью треплет героя по макушке.



Мама ребёнка Клаудия Свонгер (Claudia Swonger) опубликовала это короткое видео на своей страничке в Facebook, где оно набрало уже больше 26 миллионов просмотров.

Мой мальчик усвоил один из самых важных уроков в своей жизни сегодня! НИКОГДА НЕ СДАВАЙСЯ!!! Спасибо Бобби Диксону и Эрику Джанини за всё, что вы делаете!

Став суперпопулярным, это видео вскоре оказалось на сайте Reddit, где быстро поднялось в топ и набрало почти 97 тысяч лайков, растрогав и восхитив тысячи людей.

Урок о том, что сдаваться нельзя никогда!

В этом видео прекрасно всё. И упорство мальчишки, и крутая энергетика, и крики поддержки других детей, и супертренер :)

Это лучшее, что я сегодня видел!

Я расплакалась, когда смотрела. Это чертовски трогательное видео. Удачи пареньку и потрясающему тренеру, который верит до последнего.

Так держать, парень! Показал этой деревяшке, кто тут настоящий босс!

Это согрело мне душу!

Не буду врать, меня поразила поддержка и энтузиазм остальных ребят! Огромный респект им и тренеру!

В боевых искусствах именно этому и учат. Всегда поддерживать своих товарищей по команде. А ещё Вежливость, Честность, Настойчивость, Самоконтроль и Неукротимый Дух.

ОМГ, немедленно дайте этому тренеру медаль или что-то вроде того!

А вы или ваши дети занимаетесь боевыми искусствами? Сталкивались с такими ситуациями?