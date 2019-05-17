Как меняется череп младенца во время родов

Международная группа ученых провела крупное исследование, в ходе которого выяснила, как меняется череп младенца по время родов. Получить такую информацию удалось с помощью сканирования магнитно-резонансным томографом женщин во время родов.

Мы знали, что в процессе рождения череп младенца деформируется, но как конкретно это происходит, было не ясно, — рассказали авторы исследования.

В ходе исследования специалисты обследовали 27 женщин, которые должны были вот-вот родить.

Семь из двадцати женщин прошли сканирование во время второго периода родов, когда шейка матки полностью открывается и начинается выход плода. Процедура длилась не более десяти минут.

Результаты исследования очень удивили ученых, так как деформация черепа у младенца происходила во всех семи случаях. Возможно, такая трансформация черепа и мозга является естественным процессом, предположили авторы работы.

Специалисты пояснили, что череп новорожденного — не цельная кость, как у взрослых людей, а оболочка, состоящая из нескольких частей, сшитых друг с другом «швами». Эти «швы» позволяют черепу менять форму, подстраиваясь под размеры родового канала матери.

На фотографии вверху вы можете видеть, как меняется череп младенца. Синим цветом показаны череп и мозг до родов, а красным — во время рождения.

В ходе исследования мы пришли к выводу, что изменение формы черепа ребенка при родах — часть нормального процесса, но чрезмерная деформация может быть опасна. При естественных родах череп быстро возвращался в нормальное состояние, а при кесаревом сечении младенцу потребовалось до десяти минут, чтобы форма черепа и мозга стала похожа на ту, что наблюдалась в утробе, — рассказали исследователи.

Семь женщин — это очень небольшая статистическая выборка, поэтому специалисты планируют и дальше проводить исследование, чтобы изучить разные деформации черепа при родах.

В результате они хотят создать подробное программное обеспечение для МРТ, которое бы позволило прогнозировать осложнения при родах по снимкам из утробы матери.