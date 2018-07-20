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В ДНР установили заказчиков и исполнителей убийства Захарченко

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© Любовь Порываева/Ридус

Глава самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин заявил, что следствие установило организаторов, исполнителей и заказчиков убийства первого руководителя республики Александра Захарченко, сообщает РИА Новости.

По словам Пушилина, следствию удалось восстановить всю схему преступления — от подготовки до реализации.

Глава ДНР также отметил, что среди заказчиков убийства есть как «очень высокопоставленные граждане Украины», так и граждане других стран, которые оказывают поддержку Киеву.

Пушилин добавил, что задержана одна из групп, причастных к убийству Захарченко.

«Больше не могу сказать, потому что следствие еще продолжается», — сказал агентству глава ДНР, подчеркнув, что по окончании следственных действий все фамилии задержанных будут оглашены.

Пушилин уточнил, что часть подозреваемых пока остается на свободе, поэтому он не может обнародовать имена, отмечает ФАН.

Глава Донецкой Народной Республики Александр Захарченко погиб 31 августа прошлого года. Вместе с ним были ранены еще охранники и коллеги, в том числе министр доходов и сборов Александр Тимофеев, известный как Ташкент.

По горячим следам были задержаны несколько человек, которые сообщили, что это была диверсия со стороны Киева. В СБУ эту информацию опровергли.

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Комментарии (2)

  • Small ab07b78d01
    Абрамсегодня, 14:03

    Таки все то же самое шо и с "моторолой" и "гиви", но Пушилин по крайней мере не говорит шо будет приходить мертвый, понял шо черевато.

  • Есть ответы (1)
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Google научит свой переводчик имитировать голос пользователя

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Вчера появилась информация, что Google Translate научится переводить текст с камеры в реальном времени. Теперь появились новые сведения, уже касающиеся аудиопереводов — в Google разработали алгоритм, переводящий речь с одного языка на другой с сохранением голоса пользователя.

Инсайд появился в блоге корпорации. Согласно ему, разработчики учат нейросеть анализировать голос, составлять спектрограмму и на ее основе генерировать аудиоперевод на нужном языке.

Сейчас переводчик не умеет переводить речь в реальном времени — сперва он конвертирует сказанное в текст, и только потом озвучивает на языке перевода. К тому же, синтезированный голос звучит неестественно и плохо работает с интонированием.

После обновления программа сможет переводить речь на другой язык сразу, без текстовой записи. При этом будут сохраняться исходные интонация и паузы. Также алгоритм лучше воспринимает имена собственные.

Нововведение станет очередным шагом к «бесшовному переводу», однако вряд ли мы сможем воспользоваться им в ближайшее время. По отзывам журналистов, которые смогли ближе познакомиться с работой алгоритма, выдаваемый им результат все еще звучит неестественно.

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Комментарии (0)

  • Small ab07b78d01
    Абрамсегодня, 14:03

    Таки все то же самое шо и с "моторолой" и "гиви", но Пушилин по крайней мере не говорит шо будет приходить мертвый, понял шо черевато.

  • Есть ответы (1)
00188

СМИ назвали источник многомиллиардного состояния полковника ФСБ

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В ходе расследования уголовного дела в отношении начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина были проведены обыски в трех квартирах, в результате которых изъята сумма, эквивалентная 12 миллиардам рублей.

Как отметил источник «Росбалта», эти деньги могли быть получены за общее покровительство от представителей коммерческих структур, главным образом — от руководителей банков.

По словам собеседника издания, в настоящее время в оперативных материалах фигурируют три банка, которые могли платить такие крупные суммы. В их числе значатся «Траст», который в марте 2018 года попал под санацию, и банк «Югра», лишившийся лицензии летом 2017 года. 

Источники «Коммерсанта» уточнили, что найденные денежные средства в рублях, долларах и евро хранились в квартирах, используемых в качестве банковских хранилищ.

Предполагается, что теневые активы могли быть получены от продажи инсайдерской информации, касающейся в том числе предстоящих проверок и отзывов лицензий.

По данным издания, после проверки всего персонала банковского отдела управления «К» ФСБ на их причастность к коррупционной деятельности подразделение будет ликвидировано, а его сотрудников переведут в другие отделы.

Как сообщал «Ридус», в апреле полковник Кирилл Черкалин, занимающий пост начальника одного из отделов ФСБ, был задержан по подозрению в получении взяток в особо крупных размерах.

Ему было предъявлено обвинение в получении взятки в размере 850 тысяч долларов.

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Комментарии (0)

  • Small ab07b78d01
    Абрамсегодня, 14:03

    Таки все то же самое шо и с "моторолой" и "гиви", но Пушилин по крайней мере не говорит шо будет приходить мертвый, понял шо черевато.

  • Есть ответы (1)
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