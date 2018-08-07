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Первые итоги миссии по изучению астероида Ультима Туле

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  • 17 мая 2019, 12:05
  • Эрика Ефремова, журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»

Руководители космической миссии New Horizons поделились первыми результатами изучения астероида Ультима Туле. Сближение зонда с астероидом состоялось в конце 2018 года, и сейчас ученые проанализировали данные, которые собрал аппарат почти за полгода работы.

Напомним, что Ультима Туле располагается недалеко за орбитой Плутона в поясе Койпера, а его размер — от 25 до 45 км. Астрономы впервые обнаружили его с помощью орбитального телескопа «Хаббл».

Во время пролета мимо астероида аппарат смог добыть данные не только о наличии спутников и колец, но и измерить параметры астероида, оценить его возраст и возможную теорию происхождения.

Для астрономов пояс Койпера представляет особый интерес, так как эта удаленная часть Солнечной системы до сих пор остается малоизученной, но в ней много объектов, которые никогда не прогревались Солнцем до высоких температур и поэтому сохраняют многие свойства исходного вещества, из которого формировалась Солнечная система.

Зонд New Horizons пролетел мимо астероида Ультима Туле 1 января 2019 года, но из-за большого объема собранной информации и большого расстояния от Земли данные пришли в обсерваторию только недавно. Астрономы уточняют, что это еще не все сведения и зонд пришлет полную информацию только к середине 2020 года.

Сейчас ученые поделились теми данными, которые удалось собрать и обработать.

Астероид Ультима Туле оказался холодным классическим телом пояса Койпера, то есть он принадлежит к классу объектов со стабильными орбитами, по форме близкими к окружности, и малым наклонением к плоскости эклиптики.

Как и предполагалось, форма астероида похожа на снеговика или матрешку, а его размер составляет около 30 км. Такая форма говорит о том, что астероид возник не в результате столкновения, а из-за сцепления двух небесных тел, которые образовались рядом и обращались вокруг единого центра масс.


Также у Ультима Туле не найдено никаких спутников, признаков наличия кометного хвоста, атмосферы или окружающих облаков пыли.

Поверхность астероида достаточно темная, так как отражает мало света. Тело астероида имеет красноватый оттенок.

Зонд New Horizons также смог измерить и температуру астероида, которая составляет около 42 кельвинов. Астрономы пояснили, что при такой температуре угарный газ, метан и молекулярный азот должны были улетучиться за время жизни Солнечной системы.

Мы довольны тем, что удалось собрать аппарату New Horizons. Эта информация уже дала нам много поводов для размышления. С нетерпением ждем новых данных, — заключили руководители миссии.
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Google научит свой переводчик имитировать голос пользователя

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Вчера появилась информация, что Google Translate научится переводить текст с камеры в реальном времени. Теперь появились новые сведения, уже касающиеся аудиопереводов — в Google разработали алгоритм, переводящий речь с одного языка на другой с сохранением голоса пользователя.

Инсайд появился в блоге корпорации. Согласно ему, разработчики учат нейросеть анализировать голос, составлять спектрограмму и на ее основе генерировать аудиоперевод на нужном языке.

Сейчас переводчик не умеет переводить речь в реальном времени — сперва он конвертирует сказанное в текст, и только потом озвучивает на языке перевода. К тому же, синтезированный голос звучит неестественно и плохо работает с интонированием.

После обновления программа сможет переводить речь на другой язык сразу, без текстовой записи. При этом будут сохраняться исходные интонация и паузы. Также алгоритм лучше воспринимает имена собственные.

Нововведение станет очередным шагом к «бесшовному переводу», однако вряд ли мы сможем воспользоваться им в ближайшее время. По отзывам журналистов, которые смогли ближе познакомиться с работой алгоритма, выдаваемый им результат все еще звучит неестественно.

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СМИ назвали источник многомиллиардного состояния полковника ФСБ

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В ходе расследования уголовного дела в отношении начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина были проведены обыски в трех квартирах, в результате которых изъята сумма, эквивалентная 12 миллиардам рублей.

Как отметил источник «Росбалта», эти деньги могли быть получены за общее покровительство от представителей коммерческих структур, главным образом — от руководителей банков.

По словам собеседника издания, в настоящее время в оперативных материалах фигурируют три банка, которые могли платить такие крупные суммы. В их числе значатся «Траст», который в марте 2018 года попал под санацию, и банк «Югра», лишившийся лицензии летом 2017 года. 

Источники «Коммерсанта» уточнили, что найденные денежные средства в рублях, долларах и евро хранились в квартирах, используемых в качестве банковских хранилищ.

Предполагается, что теневые активы могли быть получены от продажи инсайдерской информации, касающейся в том числе предстоящих проверок и отзывов лицензий.

По данным издания, после проверки всего персонала банковского отдела управления «К» ФСБ на их причастность к коррупционной деятельности подразделение будет ликвидировано, а его сотрудников переведут в другие отделы.

Как сообщал «Ридус», в апреле полковник Кирилл Черкалин, занимающий пост начальника одного из отделов ФСБ, был задержан по подозрению в получении взяток в особо крупных размерах.

Ему было предъявлено обвинение в получении взятки в размере 850 тысяч долларов.

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