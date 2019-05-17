В России разрабатывают новую штурмовую винтовку

Новую штурмовую винтовку решили создать в Центральном научно-исследовательском институте точного машиностроения (ЦНИИточмаш), входящем в госкорпорацию «Ростех», сообщает РИА Новости.

Это не значит, что мы создаем замену автомату Калашникова, но инициативно будем „рисовать“ и моделировать новую штурмовую винтовку. Нужно пробовать, — рассказал генеральный директор института Альберт Баков.

По его словам, после созданного для российской армии пистолета «Удав» конструкторы получили «некий драйв» и уже достаточно далеко продвинулись в своих идеях и наработках.

Созданный для замены пистолета Макарова «Удав» впервые был представлен в 2016 году, а в 2018-м прошел государственные испытания.

Мы уже знаем, на что будет похожа новая штурмовая винтовка, — приводит агентство слова Бакова.

При этом он отметил, что с точки зрения конструкции «ничего особенного не будет».

«Мы находимся в той ситуации, когда сильно уже не улучшишь, принцип тот же. В основном будет работа над материалами, над эргономикой, над удобством и точностью», — резюмировал гендиректор института.