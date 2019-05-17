найти ×
   
  • USD +0.07
    64.63
  • EUR -0.12
    72.25
СохранитьСохранено0
×

-102229

В России разрабатывают новую штурмовую винтовку

Small default

© cniitm.ru

Новую штурмовую винтовку решили создать в Центральном научно-исследовательском институте точного машиностроения (ЦНИИточмаш), входящем в госкорпорацию «Ростех», сообщает РИА Новости.

Это не значит, что мы создаем замену автомату Калашникова, но инициативно будем „рисовать“ и моделировать новую штурмовую винтовку. Нужно пробовать, — рассказал генеральный директор института Альберт Баков.

По его словам, после созданного для российской армии пистолета «Удав» конструкторы получили «некий драйв» и уже достаточно далеко продвинулись в своих идеях и наработках.

Созданный для замены пистолета Макарова «Удав» впервые был представлен в 2016 году, а в 2018-м прошел государственные испытания.

Мы уже знаем, на что будет похожа новая штурмовая винтовка, — приводит агентство слова Бакова.

При этом он отметил, что с точки зрения конструкции «ничего особенного не будет».

«Мы находимся в той ситуации, когда сильно уже не улучшишь, принцип тот же. В основном будет работа над материалами, над эргономикой, над удобством и точностью», — резюмировал гендиректор института.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

00181

Google научит свой переводчик имитировать голос пользователя

Small 9cab616009

Вчера появилась информация, что Google Translate научится переводить текст с камеры в реальном времени. Теперь появились новые сведения, уже касающиеся аудиопереводов — в Google разработали алгоритм, переводящий речь с одного языка на другой с сохранением голоса пользователя.

Инсайд появился в блоге корпорации. Согласно ему, разработчики учат нейросеть анализировать голос, составлять спектрограмму и на ее основе генерировать аудиоперевод на нужном языке.

Сейчас переводчик не умеет переводить речь в реальном времени — сперва он конвертирует сказанное в текст, и только потом озвучивает на языке перевода. К тому же, синтезированный голос звучит неестественно и плохо работает с интонированием.

После обновления программа сможет переводить речь на другой язык сразу, без текстовой записи. При этом будут сохраняться исходные интонация и паузы. Также алгоритм лучше воспринимает имена собственные.

Нововведение станет очередным шагом к «бесшовному переводу», однако вряд ли мы сможем воспользоваться им в ближайшее время. По отзывам журналистов, которые смогли ближе познакомиться с работой алгоритма, выдаваемый им результат все еще звучит неестественно.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

00188

СМИ назвали источник многомиллиардного состояния полковника ФСБ

Small f1a6d446e0

В ходе расследования уголовного дела в отношении начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина были проведены обыски в трех квартирах, в результате которых изъята сумма, эквивалентная 12 миллиардам рублей.

Как отметил источник «Росбалта», эти деньги могли быть получены за общее покровительство от представителей коммерческих структур, главным образом — от руководителей банков.

По словам собеседника издания, в настоящее время в оперативных материалах фигурируют три банка, которые могли платить такие крупные суммы. В их числе значатся «Траст», который в марте 2018 года попал под санацию, и банк «Югра», лишившийся лицензии летом 2017 года. 

Источники «Коммерсанта» уточнили, что найденные денежные средства в рублях, долларах и евро хранились в квартирах, используемых в качестве банковских хранилищ.

Предполагается, что теневые активы могли быть получены от продажи инсайдерской информации, касающейся в том числе предстоящих проверок и отзывов лицензий.

По данным издания, после проверки всего персонала банковского отдела управления «К» ФСБ на их причастность к коррупционной деятельности подразделение будет ликвидировано, а его сотрудников переведут в другие отделы.

Как сообщал «Ридус», в апреле полковник Кирилл Черкалин, занимающий пост начальника одного из отделов ФСБ, был задержан по подозрению в получении взяток в особо крупных размерах.

Ему было предъявлено обвинение в получении взятки в размере 850 тысяч долларов.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Животные
Кот спас хозяйке жизнь и удостоился престижной награды
24230786читать позжечитаю позже
Животные
Собака-дайвер влюбила в себя соцсети
8063014читать позжечитаю позже

главное


Интернет
Чего не стоит покупать на AliExpress. Но все покупают

Среди кучи полезных товаров на AliExpress немало и откровенного мусора. Стоит он обычно недорого.

452712026читать позжечитаю позже

Экономика
Как обманывают «управдомы» и как снизить оплату ЖКУ вдвое12 марта

Вы еще платите за ЖКУ столько, сколько вам начислили? Тогда мы идем к вам.

11031272читать позжечитаю позже